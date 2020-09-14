Лаборатории Швеции и Франции также выявили у Навального «Новичок»

Представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что специальные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что независимая экспертиза европейских стран также выявила в организме блогера вещества группы «Новичок».

«Результаты проверки специальными лабораториями во Франции и Швеции подтверждают немецкие результаты», — произнес Зайберт.

Он также добавил, что Организация по запрещению химического оружия приняла пробы Навального и начала процедуру их проверки в сертифицированных ОЗХО лабораториях.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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