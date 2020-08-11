Автор фильма о женщинах Лукашенко и еще пять журналистов задержаны в Минске

Журналист телеканала «Белсат» Станислав Ивашкевич, который снял фильм-расследование о женщинах президента Белоруссии Александра Лукашенко, задержан в Минске. Об этом сообщается на сайте канала.

Журналист был задержан 9 августа, указано в сообщении. На следующий день, 10 августа, задержали сотрудников канала Татьяну Белашову, Елену Щербинскую и Виталия Дубика. Кроме того, нет связи с журналистом из Витебска Дмитрием Казакевичем и оператором Владимиром Луневым.

В настоящее время известно, что Ивашкевич находится в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина. По данным канала, журналист был задержан в день выборов около 21.00 по местному времени (совпадает с московским). Он снимал людей, ожидающих результаты выборов у избирательного участка, задержали его люди в штатском, отмечается в сообщении.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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