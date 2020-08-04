Вован и Лексус позвонили губернатору Орегона и спросили о Спринфилгде

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что совершили звонок губернатору Орегона Кейт Браун. Об этом сообщает РИА «Новости».

В телефонном разговоре пранкеры рассказали губернатору о желании украинского президента посетить США и предложили провести их встречу. Браун выразила согласие по данной инициативе.

Лексус и Вован также спросили губернатора о военной поддержке, о возможной поддержке Украины со стороны штата. В свою очередь Браун пообещала уточнить информацию.

Кроме того, пранкеры сказали, что украинский лидер хотел бы посетить Спрингфилд и встретиться с мэром Джо Куимби. Этот штат является вымышленным и фигурирует в мультфильме «Симпсоны».

«Вы сказали, мэр Спрингфилда?.. Я знаю мэра Спрингфилда, по крайней мере… Я с удовольствием представлю президенту мэра, но это женщина, просто чтобы вы знали», — ответила Браун.

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