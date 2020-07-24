Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов в Портленде

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты в отношении демонстрантов в американском Портленде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что столкновения в городе начались вновь, несмотря на усилия активисток из движения Wall of Moms («Стена матерей») сохранить мирный характер протестов.

Незадолго до конфронтации с силовиками, демонстранты подожгли мешки с мусором, находившиеся между ограждением и зданием суда, и стали забрасывать суд петардами и различными предметами. Размещавшиеся в здании суда федеральные правоохранительные силы уехали в другое место.

Применив гранаты со слезоточивым газом, правоохранители через громкоговорители призвали демонстрантов разойтись.

Но протестующие соорудили стену из щитов и зонтов. Толпа выкрикивает: «Федералы, убирайтесь!».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд запретил применять силу против журналистов в Портленде

— Госдеп США прокомментировал нападения полицейских на российских журналистов

— Администрацию Трампа просят не направлять дополнительные силы в города