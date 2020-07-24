Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов в Портленде
Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты в отношении демонстрантов в американском Портленде. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что столкновения в городе начались вновь, несмотря на усилия активисток из движения Wall of Moms («Стена матерей») сохранить мирный характер протестов.
Незадолго до конфронтации с силовиками, демонстранты подожгли мешки с мусором, находившиеся между ограждением и зданием суда, и стали забрасывать суд петардами и различными предметами. Размещавшиеся в здании суда федеральные правоохранительные силы уехали в другое место.
Применив гранаты со слезоточивым газом, правоохранители через громкоговорители призвали демонстрантов разойтись.
Но протестующие соорудили стену из щитов и зонтов. Толпа выкрикивает: «Федералы, убирайтесь!».
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