В России выявили еще 6 234 случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 6 234 случая коронавируса. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, скончались 124 человека, выздоровели 7 490.

Всего в России коронавирус зафиксировали у 765 437 человек, выздоровели 546 863 пациента, умерли 12 247.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли почти 600 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За время пандемии в мире выявили свыше 14 млн случаев заражения COVID-19

— В России провели больше 24,6 млн тестов на коронавирус

— Врачи вылечили от COVID-19 в Москве свыше 170 тысяч человек