В России выявили еще 6 234 случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6 234 случая коронавируса. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, скончались 124 человека, выздоровели 7 490.
Всего в России коронавирус зафиксировали у 765 437 человек, выздоровели 546 863 пациента, умерли 12 247.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли почти 600 тыс. человек.
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