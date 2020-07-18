Познер описал ассоциацию с Россией одним словом
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Журналист Владимир Познер назвал по слову, которое у него вызывает ассоциации и общие ощущения по отношению к некоторым понятиям. Об этом сообщается на сайте Познер Online.
По его словам, детство у него вызывает ассоциацию со словом «познание», а счастье — с «любовью».
При этом журналист отметил, что с Россией у него ассоциируется слово «сложность», с понятием мать — «самое главное», а отец — «трагедия».
Ощущения к самому себе он описал словом «поиск».
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