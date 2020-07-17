В РПЦ сожалеют о решении Турции превратить Святую Софию в мечеть

Синод Русской православной церкви сожалеет о преобразовании собора Святой Софии мечеть и призывает турецкие власти сохранить уцелевшие христианские мозаики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте РПЦ.

«Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников», — указано в заявлении.

Кроме того, Синод призвал мировое сообщество поддержать усилия по сохранению особого статуса христианской святыни.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Месть за собор»: в Турции конфликт Еревана и Баку связали с Россией

— В Турции подписали протокол об охране Святой Софии как объекта всемирного наследия

— Песков: изменение статуса Святой Софии не скажется на отношениях РФ и Турции