Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.

Приговор исполнили в отношении 47-летнего члена ультраправой организации Дэниэла Льюиса Ли, который ожидал своей участи в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Мужчину обвинили в убийстве торговца оружием и членов его семьи.

Казнь была осуществлена с помощью смертельной инъекции. Во время последнего слова осужденный в очередной раз заявил о своей невиновности.

Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции о временном моратории на казни. Сегодня в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления.

Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.

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