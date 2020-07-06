МВД сообщает о попытках вмешательства в голосование по поправкам к Конституции

При подготовке и проведении всеобщего голосования по вопросу принятия поправок к Конституции России фиксировались попытки внешнего вмешательства в волеизъявление граждан, заявил заместитель министра внутренних дел страны Игорь Зубов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Попытки вмешательства осуществлялись через распространение недостоверной фейковой информации о голосовании через телефоны и интернет-ресурсы, зарегистрированные в основном за границей, рассказал Зубов.

При этом все факты, представленные в таких сообщениях, были проверены, «подавляющее большинство» из них не подтвердились, добавил замглавы МВД.

Общероссийское голосование прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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