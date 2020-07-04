Ребенок погиб в результате стрельбы в торговом центре в Алабаме

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в торговом центре в городе Хувер, штат Алабама. Об этом сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.

С места стрельбы ребенок был доставлен в больницу, однако спустя некоторое время скончался, указано в сообщении полиции.

Кроме того, в результате стрельбы пострадали трое человек, все они госпитализированы, информация о их состоянии на данный момент отсутствует, отмечает полиция.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Один человек погиб при стрельбе в месте протестов в американском городе Луисвилл

— Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе и наезде автомобилей в США

— Человек погиб при стрельбе в захваченной протестующими зоне Сиэтла