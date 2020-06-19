Европол: в интернете выросла сексуальная эксплуатация детей на фоне пандемии

Европейское полицейское агентство сообщило о значительном росте сексуальной эксплуатации детей в интернете на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным правоохранительных органов, за последние несколько месяцев зафиксирован рост соответствующих материалов в интернете во всем мире. При этом данный показатель и до пандемии был на высоком уровне.

В Европоле считают, что связанный с пандемией экономический спад может стимулировать увеличение количества подобных материалов, которые производят социально-уязвимые группы с целью заработка.

«Едва ли можно переоценить ущерб от этой преступной сферы, эффективный ответ имеет первостепенное значение», — заключила исполнительный директор Европола Катрин де Болль.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.