В Москве проведено 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

В Москве проведено 3 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, несмотря на стабилизацию ситуации с инфекцией, в Москве продолжают делать тесты, которые, в первую очередь, необходимы для безопасности граждан.

Отмечается, что тесты проводили городские, федеральные и частные лаборатории.

В Москве проводятся ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирования для выявления COVID-19.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус должны сдавать люди с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией и все, кто живет с заболевшими COVID-19.

По состоянию на 14 июня в России выявлено 528 964 случая коронавируса. В общей сложности зарегистрировано 6 948 летальных исходов, вылечились от инфекции 280 050 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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