Жителей Московского региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Жителей Москвы и Московской области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Данное предупреждение действует до вечера воскресенья, 14 июня.

В Гидрометцентре отметили, что в период с 00.00 13 июня по 21.00 14 июня ожидается порывистый ветер.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — говорится на сайте.

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