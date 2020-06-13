Жителей Московского региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
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Жителей Москвы и Московской области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Данное предупреждение действует до вечера воскресенья, 14 июня.
В Гидрометцентре отметили, что в период с 00.00 13 июня по 21.00 14 июня ожидается порывистый ветер.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — говорится на сайте.
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