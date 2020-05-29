Почти 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в Казахстане

Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Казахстане приблизилось к 10 тысячам, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.

За минувшие сутки в Казахстане зафиксировано 356 случаев COVID-19, за весь период распространения заболевания – 9 932 случая, указано в сообщении. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 37 летальных исходов, 4900 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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