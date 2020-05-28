Собянин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик распространения коронавируса в Москве позади. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, специалисты отмечают, что пик заражения коронавирусом в столице пройден.
«Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани. ... Пик миновал», — сказал Собянин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Cобянин: в мае статистика по смертности от COVID-19 будет больше
— Собянин: режим самосохранения продлится в Москве до появления вакцины
— Собянин: власти публикуют все данные о смертях от COVID-19 в Москве