Собянин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик распространения коронавируса в Москве позади. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, специалисты отмечают, что пик заражения коронавирусом в столице пройден.

«Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани. ... Пик миновал», — сказал Собянин.

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