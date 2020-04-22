В Подмосковье за сутки выявили 631 случай заражения COVID-19
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В Подмосковье за сутки обнаружили 631 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Всего в регионе зарегистрировано 6 590 человек с инфекцией, умерли 56, вылечились 186.
В связи с распространением коронавируса в Подмосковье введен режим всеобщей самоизоляции, а также пропускной режим.
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