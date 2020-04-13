Пожар в зоне отчуждения не создаст угрозы Чернобыльской АЭС
Госслужба Украины по ЧС уверяет, что масштабные пожары в зоне отчуждения не угрожают Чернобыльской атомной станции и хранилищу отработанного топлива, передает телеканал «112 Украина».
«АЭС не находится под угрозой», — говорится в сообщении.
На данный момент спасатели работают над ликвидацией пожара в Корогодском, Денисовецком, Дитятском и Паришивском лесничествах.
Всего в тушении возгорания на территории зоны отчуждения участвуют 400 человек и 100 единиц. Также при борьбе с огнем было израсходовано уже 460 тонн воды.
Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах нормы.
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.
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