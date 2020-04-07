Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в России составляет 18-20%
Экс-глава минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составляет 18-20%, пишет ТАСС.
«Прирост составляет 18-20%, это не в десять и не в два раза (больше) за одни сутки», — сказала Скворцова.
Она добавила, что сдерживать коронавирус удается из-за предпринятых мер.
В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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