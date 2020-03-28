Эпидемиолог считает, что нерабочая неделя поможет в борьбе с COVID-19

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Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико надеется, что предстоящая нерабочая неделя поможет снизить распространение коронавирусной инфекции за счет уменьшения количества работающих россиян, передает «Интерфакс».

При этом он добавил, что об эффективности мер по борьбе с вирусом можно будет судить в конце недели по уровню распространения и количеству зараженных.

«Мы будем считать ее успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания», — сказал Брико.

Специалист отметил, что если замедления не будет «то, вероятно, придется ужесточить борьбу с вирусом».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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