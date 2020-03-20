В Сербии из-за коронавируса скончался первый человек
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В Сербии врачи зафиксировали первую смерть из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Ану Брнабич.
«К сожалению, в Республике Сербии мы потеряли первую человеческую жизнь из-за коронавируса», — сказала Брнабич.
По ее словам, скончался 59-летний мужчина из города Кикинда. Он заразился от знакомого, чей сын вернулся из Милана.
Министр добавила, что в Сербии болеют 135 человек.
Ранее страна закрыла границы для иностранцев и обязала всех возвращающихся из-за рубежа находиться в самоизоляции. С 16 мая закрыты детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения.
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