В Сербии из-за коронавируса скончался первый человек

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В Сербии врачи зафиксировали первую смерть из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Ану Брнабич.

«К сожалению, в Республике Сербии мы потеряли первую человеческую жизнь из-за коронавируса», — сказала Брнабич.

По ее словам, скончался 59-летний мужчина из города Кикинда. Он заразился от знакомого, чей сын вернулся из Милана.

Министр добавила, что в Сербии болеют 135 человек.

Ранее страна закрыла границы для иностранцев и обязала всех возвращающихся из-за рубежа находиться в самоизоляции. С 16 мая закрыты детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения.

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