Крым временно закроет границу с Украиной из-за коронавируса
Крым закроет границу с Украиной с 18 марта до 1 мая из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ РФ.
«Ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные в Республике Крым и Севастополе», — говорится в сообщении.
Запрет не распространяется на дипломатических работников и водителей транспорта международного сообщения.
В России коронавирусом заразились 114 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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