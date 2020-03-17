Свыше 900 зараженных коронавирусом в Китае выздоровели за сутки

За минувшие сутки в Китае выздоровели 930 человек, которые болели коронавирусом нового типа. Об этом сообщает сайт государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за последние 24 часа жертвами инфекции стали 21 пациент.

Как стало известно, общее число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80 881. При этом излечились от болезни после начала эпидемии 68 869 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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