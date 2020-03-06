Число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки выросло на 2241

За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 143 случая заражения пришлись на Китай, а 2098 заражений были выявлены во всем мире за пределами КНР. Кроме того, за прошедшие сутки в Китае погиб от коронавируса 31 человек, а во всех других странах умерли 53 человека.

Уточняется, что всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 — в Китае, а 14768 — за его пределами. В общей сложности во всем мире погибли 3015 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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