Единственную участницу Ялтинской конференции 95-летнюю Галину Романько, которая проживает к Крыму, не поздравили с 75-летней годовщиной. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

Романько была медсестрой во времена ВОВ, а в феврале 1945 года стала работать в санатории, куда приезжали американская и английская делегации на конференцию.

Женщина рассказала, что в 2009 году крымские власти приезжали и поздравляли ее, а также еще трех участников обеспечения ялтинской конференции. В настоящее время она осталось единственной живой свидетельницей мероприятия на полуострове. Романько утверждает, что чиновники перестали ее навещать.

«Забыли совершенно. Я осталась одна, они думают, что уже может меня не существует», — поделилась Романько.

Она добавила, что единственный человек из представителей власти, который поздравляет ее, это президент России Владимир Путин.

«Потому что у нас вместе день рождения — 7 октября», — заключила Романько.

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