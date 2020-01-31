Московские школьники подрались после игры в снежки
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В российской столице школьники устроили драку после игры в снежки, передает РЕН ТВ.
По данным издания, конфликт возник во время игры в снежки. После этого между школьниками и соседскими детьми началась драка по неизвестной причине.
В результате драки пострадал один ребенок. Медики диагностировали у него тупую травму живота, а также ушибы головы и грудной клетки.
В настоящее время другой информации о происшествии нет. Обстоятельства драки уточняются.
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