Московские школьники подрались после игры в снежки

В российской столице школьники устроили драку после игры в снежки, передает РЕН ТВ.

По данным издания, конфликт возник во время игры в снежки. После этого между школьниками и соседскими детьми началась драка по неизвестной причине.

В результате драки пострадал один ребенок. Медики диагностировали у него тупую травму живота, а также ушибы головы и грудной клетки.

В настоящее время другой информации о происшествии нет. Обстоятельства драки уточняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

— Подростка зарезали в заброшенном доме под Ростовом

— Школьник разбил голову однокласснику во время урока в Омске