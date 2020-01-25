В Волгоградской области двух экс-военных приговорили за хищение бензина на 31 млн рублей

Волгоградский гарнизонный военный суд отправил в колонию бывшего главу службы горючего и смазочных материалов и исполняющего обязанности заведующего складом ГСМ одной из воинских частей по обвинению в хищении топлива на сумму более 31 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Как отмечается, обвиняемые, воспользовавшись своим служебным положением, в период с 2013 по 2015 года присвоили дизельное топливо и бензин, предназначенные для воинской части. Общая сумма кражи составила более 31 млн рублей.

Бывших военнослужащих признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Их направили в колонию общего режима сроком на 8 и 4 лет.

Кроме того, осужденные обязаны выплатить штраф в размере 450 тыс. рублей.

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