В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй третий человек умер от нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения.

Как стало известно, этим коронавирусом заразилось уже 198 человек.

«Из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжёлом, три пациента скончались», — говорится в сообщении. городского комитета по вопросам здравоохранения.

В комитете также указали, что у остальных инфицированных наблюдается стабильное состояние.

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