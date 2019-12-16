СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте СК.

Как отмечается, Шестун обвиняется по статьям ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК России (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; незаконная предпринимательская деятельность, получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, чиновник, воспользовавшись своей должностью главы района, через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. На доходы от компаний он приобрел земельные участки. Кроме того, Шестун обвиняется в получении взятки за общее покровительство.

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