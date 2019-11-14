СК возбудил третье уголовное дело из-за стрельбы в колледже Благовещенска

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Следствие возбудило еще одно — третье уголовное дело по факту стрельбы в благовещенском колледже, в результате чего погиб человек и пострадали люди. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, до этого были заведены дела по факту необеспечения надлежащей охраны в колледже и из-за убийства двух лиц из хулиганских побуждений.

В настоящее время СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 293 УК России «Халатность».

14 ноября студент открыл стрельбу в колледже. В результате инцидента погиб человек, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет были экстренно госпитализированы. Стрелок покончил с собой.

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