В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 19 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что без вести пропавшими числятся 14 человек.

Известно, что сильные дожди привели к блокировке течения реки в городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) в результате горного обвала, около 120 человек оказались в эпицентре паводка.

В настоящее время более 500 человек участвуют в поисково-спасательной операции.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек.