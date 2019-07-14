Автобус с пассажирами горит в Харькове

На дороге в Харькове автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу, сообщает Госслужба по ЧС, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел по дороге на ул. Куриловской города 13 июля.

Водитель, заметив возгорание, быстро эвакуировал пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар, однако у него ничего не вышло. Огонь охватил около 10 кв. м салона и моторного отсека.

Как отмечается, потушить пожар в автобусе смогли 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами загорелся в Ижевске.