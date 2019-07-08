Россиянок экстренно госпитализировали из Турции

Две российские туристки, заболевшие во время отдыха в Турции, были эвакуированы в срочном порядке в медучреждения на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным страховых компаний, россиянки попали в местные больницы с тяжелым заболеванием в июне. Оба случая входили в страховку.

Туристок решили перевезти спецбортом в Россию так как в случае продолжения лечения в Турции, его стоимость могла превысить сумму страхового покрытия.

Расходы на транспортировку были разделены поровну между двумя застрахованными.

Страховое покрытие по полисам у каждой россиянки составило $40 тыс.

Чем заболели россиянки, не сообщается.

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