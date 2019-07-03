Двух россиянок задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГ

В Турции были задержаны две россиянки по подозрению в членстве в террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, гражданок России задержали в приграничной с Сирией турецкой провинцией Шанлыурфа.

Уточняется, что у женщин были инициалы Б.И и Ф.Б, и они намеревались нелегально перебраться из Сирии в Турцию.

Кроме того, с женщинами были девять детей. Сами россиянки заявили, что их мужья погибли в Сирии, и они хотели вернуться к себе на родину, в Россию.

После опроса женщин отправили в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сторонника ИГ в Забайкалье.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.