Более 100 протестующих задержаны в Никарагуа

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В ходе антиправительственных протестов в столице Никарагуа задержаны 107 человек, передает DW.

Отмечается, что протестующие в Манагуа выступали против политики президента Даниэля Ортеги и требовали освободить всех политических заключенных.

Изначально участники акций протеста были недовольны реформой соцобеспечения в стране, которая предусматривает рост отчислений в фонды социального страхования и уменьшение пособий работников, однако впоследствии протестующие выступили против президента Никарагуа.

Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США хотят добиться смены власти в Никарагуа и еще двух странах.