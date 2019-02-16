«Крыша проломила пять этажей»: очевидцы об обрушении в Петербурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/983/12188983/XdlnJrG2Hh0-pic905-895x505-26945.jpg">

Очевидцы произошедшего в Петербурге обрушения перекрытий рассказали подробности произошедшего, передает «Фонтанка.ру».

«Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу», — рассказал студент второго курса.

Реклама

По его словам, из-за обрушения в кабинетах оказались заблокированы люди, в том числе студенты из Китая.

Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.

Инцидент произошел в 17.40 в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).