Источник: уволена изнасилованная коллегами дознавательница из Уфы

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Уфимскую дознавательницу, заявлявшую об изнасиловании тремя коллегами, уволили за распитие спиртных напитков на работе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что руководство уволило двух сотрудниц подразделения за то, что они вместе с тремя руководителями подразделений Башкирского МВД употребляли алкоголь в помещении ведомства.

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По данным источника, одной из уволенных была 23-летняя девушка-дознаватель, которая в конце 2018 года заявила о групповом изнасиловании своими коллегами.

Ранее сообщалось, что адвокат раскрыл результаты экспертизы по делу уфимской дознавательницы.