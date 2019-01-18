Источник: уволена изнасилованная коллегами дознавательница из Уфы
Уфимскую дознавательницу, заявлявшую об изнасиловании тремя коллегами, уволили за распитие спиртных напитков на работе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что руководство уволило двух сотрудниц подразделения за то, что они вместе с тремя руководителями подразделений Башкирского МВД употребляли алкоголь в помещении ведомства.
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По данным источника, одной из уволенных была 23-летняя девушка-дознаватель, которая в конце 2018 года заявила о групповом изнасиловании своими коллегами.
Ранее сообщалось, что адвокат раскрыл результаты экспертизы по делу уфимской дознавательницы.