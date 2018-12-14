Виктор Бут рассказал, как Марию Бутину сломали в тюрьме США

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Россиянин Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет тюрьмы, оценил решение его соотечественницы Марии Бутиной признать вину по одному из пунктов обвинения и заключить сделку со следствием, передает RT.

По его словам, американское правосудие работает «очень хорошо», и если им по силам ломать генералов и адвокатов, то сломать 30-летнюю девушку им тем более не составило труда.

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«У них это все отработано: то холодно, то жара, то холод, то жара. Отсутствие внешних раздражителей, угроза на всю жизнь — что всю жизнь проведешь в тюрьме. Человек сломался», — пояснил Бут.

Он добавил, что преступление может вообще не быть совершено, достаточно, чтобы один человек оговорил другого.

«Она пошла на это, и ей с этим жить. Я не могу судить и сказать ничего — ни плохого, ни хорошего», — сказал Бут.

При этом россиянин считает, что невозможно признать вину в преступлении, которого человек не совершал, а сделка со следствием — это личный выбор каждого.

Ранее сообщалось, что Бутина раскрыла подробности сделки со следствием.