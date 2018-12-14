Виктор Бут рассказал, как Марию Бутину сломали в тюрьме США
Россиянин Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет тюрьмы, оценил решение его соотечественницы Марии Бутиной признать вину по одному из пунктов обвинения и заключить сделку со следствием, передает RT.
По его словам, американское правосудие работает «очень хорошо», и если им по силам ломать генералов и адвокатов, то сломать 30-летнюю девушку им тем более не составило труда.
«У них это все отработано: то холодно, то жара, то холод, то жара. Отсутствие внешних раздражителей, угроза на всю жизнь — что всю жизнь проведешь в тюрьме. Человек сломался», — пояснил Бут.
Он добавил, что преступление может вообще не быть совершено, достаточно, чтобы один человек оговорил другого.
«Она пошла на это, и ей с этим жить. Я не могу судить и сказать ничего — ни плохого, ни хорошего», — сказал Бут.
При этом россиянин считает, что невозможно признать вину в преступлении, которого человек не совершал, а сделка со следствием — это личный выбор каждого.
Ранее сообщалось, что Бутина раскрыла подробности сделки со следствием.