Полиция ведет переговоры с подростком, который принес в школу нож в Москве
Полицейские ведут переговоры с подростком, который принес нож в школу в районе Жулебино и угрожает убить себя, передает ТАСС.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры», — сообщили в полиции.
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В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что ученик с ножом угрожает учителям в одной из школ в Москве.