Полиция ведет переговоры с подростком, который принес в школу нож в Москве

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Полицейские ведут переговоры с подростком, который принес нож в школу в районе Жулебино и угрожает убить себя, передает ТАСС.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры», — сообщили в полиции.

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В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ученик с ножом угрожает учителям в одной из школ в Москве.