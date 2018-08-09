В нью-йоркской больнице неизвестный застрелил пациентку

В округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, неизвестный мужчина застрелил пациентку в медицинском центре в городе Валгалла, а затем покончил с собой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.

В диппредставительстве добавили, что информации о пострадавших при перестрелке в больнице российских граждан нет.

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«В связи с сообщениями в СМИ о перестрелке в больнице Westchester Medical Center в северном пригороде Нью-Йорка информируем, что на данный момент сведений о россиянах, пострадавших в ходе данного инцидента, в Генконсульство России в Нью-Йорке не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что В США с 2016 года около 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы.

По данным издания, подобные страховки помогут учебным заведениям избежать длительных судебных разбирательств с родственниками жертв.