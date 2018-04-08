В Дагестане более 25 тысяч человек остались без света

Более 25 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения воздушной линии электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.

«Восьмого апреля в 01.20 действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ «Шамильское — Анцух» (ДЗО ПАО «МРСК Северного Кавказа» - АО «Дагестанская сетевая компания») с отпайкой на ПС 110 кВ «Гидатль», АПВ выведено. Причина выясняется. Обесточены: ПС 110 кВ - 2 («Анцух», «Гидатль»); ПС 35 кВ - 4. Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов (около 25 500 человек)», — говорится в сообщении.

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В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.

В конце марта почти 35 тыс. человек остались без электроснабжения в Амурской области из-за снегопада и сильного ветра.