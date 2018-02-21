Почетный консул России сообщила о взрыве парома с туристами в Мексике

Почетный консул России в мексиканском штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила о взрыве туристического парома у причала города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье, в результате которого пострадали 13 человек, передает РИА «Новости».

«Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых — три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет», — сказала она.

Она также отметила, что причины взрыва на борту на данный момент неизвестны, однако проблемой могли стать технические проблемы на борту.