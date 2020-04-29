«Нужно быть готовыми»: Россию могут оставить без важных лекарств

В связи с пандемией появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию. Это может привести к серьезным проблемам во всей системе здравоохранения, сообщил «Газете.Ru» гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский.

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По его словам, такая ситуация связана с тем, что производственные силы зарубежных стран не выдерживают спроса на лекарства, который образовался во всем мире из-за коронавирусной инфекции.

«При этом некоторые препараты произвести на территории РФ невозможно, так как они запатентованы за границей. И хотя иностранные компании пытаются увеличить мощности, нужно быть готовыми к тому, что сделать это не получится»,

— заявил эксперт. Он добавил, что в самой логистике поставок никаких проблем сейчас нет.

В свою очередь директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в разговоре с «Газетой.Ru» уточнила, что проблемы могут возникнуть именно в поставке сырья, а не уже готовых лекарственных препаратов.

Кроме того, о риске нехватки лекарств из-за отказа ряда стран от импорта препаратов в Россию сообщили и в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения. В докладе института говорится, что Россия все еще находится в зависимости от зарубежных поставок лекарственных препаратов.

Вместе с тем Омельяновский подчеркнул, что в настоящее время сокращение количества лекарств характерно не только для России – с такой проблемой столкнулись многие государства, в связи с чем их власти начали распределять между собой квоты на количество импортируемых препаратов.

«И здесь встает очень сложный этический вопрос: каким странам первым поставить лекарства? Решают, кто раньше всех их заказал, кто раньше всех заболел. Но Россия — большая страна, и количество больных тоже продолжает расти. Другие государства просто не могут поставлять нам достаточно препаратов», — объяснил медик «Газете.Ru».

К тому же часть лекарств с мощным противовоспалительным действием, которые ранее использовались только для лечения тяжелобольных людей, теперь стали особо востребованы, так как ими пытаются лечить COVID-19, считает эксперт.

«Ввиду того, что тяжелые заболевания, для которых нужны такие препараты, — явление недостаточно частое. Объемы их производства всегда были спланированы в ограниченном количестве, что теперь может привести к их нехватке»,

— пояснил Омельяновский «Газете.Ru».

Так, от недостатка лекарств могут пострадать люди с ревматическими заболеваниями – особенно пациенты с ревматоидным артритом (аутоиммунное заболевание, вызывающее хроническое воспаление в суставах, – «Газета.Ru»), рассказал эксперт. Также в группу риска входят пациенты с системными васкулитами (группа заболеваний, в основе которых лежит воспаление сосудистой стенки, — «Газета.Ru») и диффузными болезнями соединительных тканей (заболевания, вызываемые иммуновоспалительным поражением, — «Газета.Ru»).

ВИЧ-инфицированным пациентам тоже может не хватить лекарств, так как такие препараты используются и для терапии коронавируса. В связи с этим ранее в Минздраве уже сообщали о задержке поставок лекарств от ВИЧ.

«Из-за эпидемии COVID-19 на территории Китая и Индии возникла острая дефектура активного ингредиента субстанции для лекарств от ВИЧ», — отмечали в свою очередь в фармацевтическом холдинге «Биотэк».

Такие препараты, как «Ламивудин», «Тенофовир», «Зидовудин», исполнители должны были поставить в апреле-мае 2020 года, однако срок завоза пришлось перенести на осень.

«Принимая данные решения, Минздрав руководствовался наличием остатков указанных лекарственных препаратов на территории РФ»,— уверили в пресс-службе министерства издание.

Однако директор ВИЧ-сервисной организации «СПИД, статистика, здоровье» Денис Годлевский сомневается в том, что необходимых лекарств хватит всем регионам на полгода.

«По данным мониторинга закупок антиретровирусных препаратов прошлого года мы видим, что количество закупок препарата «Зидовудин» было ничтожно мало, регионы несколько месяцев жалуются на его нехватку. Утверждение Минздрава может быть верным лишь в отношении препарата «Ламивудин», так как его действительно закупили много и поставили в конце прошлого года»,

— заявил он газете «Коммерсант».

По словам Годлевского, недостаток «Теновофира» тоже может вызвать проблему. «Эксперты в ряде регионов прогнозируют его нехватку. Если его поставляют до 31 мая, то все хорошо, но так как поставщик просил перенос срока поставки на 15 ноября, значит, и там проблема с субстанцией, и они рискуют не выполнить контракт»,— отметил он.

Между тем Виталий Омельяновский заверил «Газету.Ru», что министерство здравоохранения продолжает искать лекарства, которыми можно было бы заменить импортируемые препараты. «Минздрав активно думает над новыми подходами и решениями, как обойтись без тех лекарств, которые могут исчезнуть с российского рынка», — заключил медик.