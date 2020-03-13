45 зараженных в России: как распространяется COVID-19

В России зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 45 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии», — пояснили в штабе.

По данным специалистов, пятеро новых заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, по одному в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. За последние две недели почти все эти люди выезжали в Италию, Францию или Австрию. Только один из инфицированных подхватил вирус у ранее заразившегося россиянина.

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«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — отметили в штабе. Новые пациенты сейчас содержатся в инфекционных боксах.

Среди заболевших в Москве есть 10-летний ребенок. До того, как у девочки был выявлен вирус, она посещала занятия в школе. Сейчас учебное заведение закрыто на карантин.

«Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома. С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание. Всего в столице выявлено 24 случая», — уточнили специалисты.

Первый случай заражения среди детей на территории РФ был выявлен 11 марта, оповещал штаб. «У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», — указывалось в сообщении. Юный россиянин был госпитализирован в детскую больницу им. З.А. Башляевой в Москве.

Самым младшим пациентом, у которого диагностировали COVID-19, 5 февраля стал младенец из Китая — положительный результат его тест показал на вторые сутки после появления на свет, сообщал «Би-би-си».

Согласно результатам исследования, опубликованного в медицинском журнале Journal of the American Medical Association, заболевание почти не угрожает детям, так как распространяется в основном среди людей в возрасте от 40 до 59 лет. «Случаи заболевания среди детей очень редки. По неясным пока для нас причинам дети либо не подхватывают эту инфекцию, либо заболевание протекает в более мягкой форме», — сообщил ученый-вирусолог Рединга Иэн Джонс.

Лектор Университетского колледжа Лондона Натали Макдермотт в свою очередь подчеркнула, что коронавирус может протекать у детей в мягкой, бессимптомной форме, поэтому родители просто не обращают внимание на легкое недомогание у ребенка и не ведут его ко врачу.

«Иммунная система детей в возрасте до пяти лет и подростков, как правило, очень хорошо подготовлена к борьбе с вирусами. Они могут заразиться, но заболевание у них будет протекать в более мягкой форме, или это может быть вообще бессимптомное течение болезни», — заявила Макдермотт.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 13 марта в мире подтверждено 136 074 случая инфицирования. Умерли от болезни 5 096 человек, вылечились — 70 173.

Тем временем на Украине умер первый человек, зараженный коронавирусом, сообщает телеканал «112 Украина». По данным СМИ, скончалась 71-летняя женщина из Житомирской области. 12 марта она была госпитализирована, заражение подтвердилось лабораторно.

Ее родственники и люди, с которыми она контактировала, сейчас находятся под наблюдением.