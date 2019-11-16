Лез через кордон: американский пограничник подстрелил россиянина

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой. Об этом сообщается в публикации на сайте Погранично-таможенной службы США.

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По информации ведомства, инцидент произошел приблизительно в 19:15 по местному времени 14 ноября.

«Сотрудник пограничной службы отреагировал на действия человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержания произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — указано в сообщении.

Позже в генеральном консульстве России в Хьюстоне уточнили имя и возраст россиянина — им оказался 37-летний Евгений Глущенко, сообщают РИА «Новости». После инцидента он был вертолетом доставлен в больницу города Финикс в Аризоне, сейчас его жизни ничего не угрожает. В официальном заявлении миссии в Twitter указано, что российские дипломаты находятся в контакте с полицией штата. Они намерены получить доступ к Глущенко в ближайшее время.

Как сообщил официальный представитель Службы пограничного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс, сейчас состояние россиянина оценивается как удовлетворительное и не ухудшается. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, Дэниелс также отметил, что дальнейшее развитие событий в данном деле будет зависеть от решений местных органов прокуратуры, которые уже проинформированы о случившемся.

«Все будет зависеть от обвинений, — сообщил пограничник, уточнив, что выдвижением обвинений будет заниматься не погранслужба. — Это будут прокуроры США. Это будет в Аризоне».

В начале ноября на границе Сирии и Турции также были задержаны две россиянки, которые могли быть связаны с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России). Об этом сообщал «Интерфакс».

Женщины, вместе с которыми также находились трое детей, были задержаны в провинции Килис на юге Турции при попытке незаконного пересечения границы. Позже они были направлены в местные иммиграционные органы.

В мае 2019 года сотрудники брестской таможни арестовали еще одну россиянку на пункте пропуска Домачево на границе с Польшей — женщина пыталась провезти в ЕС крупную партию наркотических и психотропных веществ. При досмотре ее машины пограничники обнаружили более 100 кг МДМА (экстази), расфасованного по пакетам, и 550 г гашиша.

Как сообщили в пресс-службе Белорусского таможенного комитета, наркотики были упакованы в специально оборудованные тайники, которые можно было открыть только с помощью электромагнитного замка. При этом в ходе досмотра женщина пыталась убедить таможенников в том, что из декларируемых товаров она везет только электросамокат и напольный кондиционер.

Партия запрещенных веществ, которую изъяли у россиянки на границе, стала самой крупной за последние 25 лет, отметили сотрудники таможенного комитета. В результате в начале ноября Брестский областной суд приговорил женщину к 17 годам колонии.

«Судом назначено окончательно наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы суда от 4 ноября. Как отметили в ведомстве, приговор может быть обжалован.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений по части 3 статьи 328, части 2 статьи 328-1 УК Белоруссии. В частности, ей инкриминировали незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также незаконное перемещение этих средств через таможенную границу Евразийского экономического союза и через государственную границу республики.

21 октября российского косметолога Татьяну Фирсову также взяли под стражу в аэропорту Бали с наркотиками. Как сообщает агентство «Франс Пресс», индонезийской полицией по подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны несколько иностранцев, в том числе и 37-летняя Фирсова. Ее, по данным СМИ, обвиняют во ввозе 6,6 г кокаина.

Как отмечает издание, согласно местным законам, россиянке грозит до 15 лет лишения свободы, в то время как других иностранцев, которые якобы провезли большее количество наркотических веществ, ожидает смертная казнь.