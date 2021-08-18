Moderna начнет первые в истории испытания мРНК-вакцины от ВИЧ-инфекции

Американская фармацевтическая компания Moderna начинает первую фазу клинических испытаний вакцины от ВИЧ-инфекции. Об этом cообщается на сайте Национального института здоровья США.

Испытания мРНК-вакцины от вируса иммунодефицита человека начнутся 19 августа и закончатся весной 2023 года согласно информации, размещенной на сайте Национального института здоровья. Исследование проводится в партнерстве с несколькими крупными организациями, в числе которых университет Эмори, университет Джорджа Вашингтона и центром онкологических исследований Фреда Хатчинсона.

Исследование будет проводиться на рандомизированной выборке из 56 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Перед участием, люди должны сдать негативный тест на ВИЧ-инфекцию. Будет проверяться эффективность сразу двух веществ: mRNA-1644 и mRNA-1644v2-Core.

Предстоящие испытания будут первыми исследованиями эффективности РНК-вакцин от ВИЧ в истории.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствамодобрило использование вакцины Moderna от COVID-19 для подростков, начиная с 12 лет.