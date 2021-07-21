Модуль «Наука» выведен на околоземную орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» успешно выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объявление диктора на смотровой площадке космодрома Байконур.

«Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал он.

Стыковка «Науки» с МКС планируется 29 июля.

Ранее ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» стартовала к Международной космической станции.

Изначально запуск был намечен на 15 июля, однако уже после накатки на него головного обтекателя модуль был возвращен в монтажно-испытательный корпус, было принято решение отложить запуск на неделю.

По словам источника «Газеты.Ru», специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. Для устранения недочетов пришлось снимать обтекатель.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль Российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» им. С.П. Королева совместно с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.