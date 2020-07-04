В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19

Единственным «обнадеживающим» противовирусным препаратом против коронавируса нового типа на данный момент является «Ремдесивир», заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе тестирования «Ремдесивир» позволил добиться сокращения случаев госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, однако его применение не привело к снижению смертности, отметила представитель ВОЗ.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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