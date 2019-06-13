«Было невыносимо»: как Сталин выселял армян в Сибирь. ОНЛАЙН

14 июня 1949 года тысячи армянских семей были принудительно высланы на Алтай из Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и Краснодарского края. Целью депортации было изолировать «в глубинку» так называемых дашнаков – приверженцев националистической армянской партии «Дашнакцутюн», созданной еще в конце XIX века, и бывших обладателей турецкого гражданства. «Газета.Ru» в историческом онлайне рассказывает о трагической вехе в истории армянского народа, в честь которой 14 июня в современной Армении установлен День памяти жертв политических репрессий.