«Было невыносимо»: как Сталин выселял армян в Сибирь. ОНЛАЙН

70 лет назад армяне-дашнаки были депортированы из Закавказья на Алтай

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Depositphotos, коллаж
70 лет назад советские власти депортировали в Алтайский край из трех закавказских республик этнических армян, обвиненных в связях с националистической партией «Дашнакцутюн», и бывших «турецкоподданных». «Газета.Ru» рассказывает о драматических событиях, разыгравшихся 14 июня 1949 года, в историческом онлайне.
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06:30

14 июня 1949 года тысячи армянских семей были принудительно высланы на Алтай из Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и Краснодарского края. Целью депортации было изолировать «в глубинку» так называемых дашнаков – приверженцев националистической армянской партии «Дашнакцутюн», созданной еще в конце XIX века, и бывших обладателей турецкого гражданства. «Газета.Ru» в историческом онлайне рассказывает о трагической вехе в истории армянского народа, в честь которой 14 июня в современной Армении установлен День памяти жертв политических репрессий.

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