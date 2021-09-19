Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан заявил, что сотрудник колонии ударил его

Адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Ольга Карпова заявила, что сотрудник колонии ударил ее подзащитного. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Мне позвонил его брат и сказал, что Пол звонил родителям и сообщил, что один из сотрудников колонии, из младшего состава, ударил его», — сказала она.

При этом у самой Карповой пока не было возможности поговорить с Уиланом.

Брат Уилана отметил, что есть видеозапись инцидента, но деталей Карпова пока не знает, как и фамилию сотрудника колонии.

По словам адвоката, она уже обратилась в Генпрокуратуру России и ФСИН за разъяснением произошедшего.

Ранее Министерство юстиции России сообщило, что не получало ходатайство защиты Уилана о его передаче американской стороне.

Там подчеркнули, что при поступлении необходимых документов в Минюст Федеральная служба исполнения наказаний подготовит предусмотренные конвенцией о передаче осужденных лиц материалы, необходимые для рассмотрения этого вопроса по существу.