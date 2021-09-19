Посол Антонов высказался о возможном визите замгоссекретаря США Нуланд в Россию

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал информацию о возможности визита в Москву заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, визу Нуланд не выдавали.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда американского политика. По словам российских источников, Нуланд может встретиться с действующим куратором украинского направления в Кремле и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Сама Нуланд ранее заявляла, что власти США готовы присоседиться к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины в «нормандском формате». Она подчеркнула, что Вашингтон готов оказать в этом вопросе необходимую поддержку.